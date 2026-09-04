Удар по "Жулянам" накануне приезда Уиткоффа и Кушнера: Сибига ответил, хочет ли Путин запугать США

Андрей Сибига / © Associated Press

Реклама

Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал возможную связь атаки на самолеты в Жулянах в Киеве с ожидаемым приездом в Украину американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент ТСН Елена Чернякова.

Реклама

По словам министра иностранных дел, Россия не достигает своих целей на поле боя, поэтому выбрала путь дальнейшей эскалации и ракетного террора не только в Киеве, но и по всей Украине.

Реклама

«Конечно, одна из целей — это влияние на настроения населения, попытки уничтожить нашу энергетическую систему перед зимой. С другой стороны, это такая пощечина мирным усилиям и попытка сорвать этот процесс. Поэтому этот контекст нельзя не исключать, это правда», — подчеркнул он.

В то же время Сибига отметил, что Киев находится в активном диалоге с Вашингтоном и ждет «новой динамики с американскими партнерами в мирных усилиях».

«Надеюсь, эта динамика будет достигнута в короткой перспективе», — высказался он.

Визит представителей Трампа — что известно

Днем 4 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Уиткофф и Кушнер планировали прибыть самолетом в Киев уже в следующее воскресенье. По его словам, Вашингтон рассматривал вариант перелета из Москвы в «Борисполь» и это «было на этапе согласования». Однако ситуацию изменила атака РФ по двум самолетам в районе Жулян.

Реклама

Впрочем, по данным источников The Kyiv Independent, визит в Киев по-прежнему под вопросом, потому что «россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда». По словам собеседника, Уиткофф «всегда чувствителен к российским настроениям», поэтому «начал пугаться».

Новости партнеров

Новости партнеров