- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4018
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар РФ по Закарпатью: президент Венгрии убрал упоминание о России из своего сообщения
Шуек удалил слово "русский" из публикации о ночном обстреле Закарпатья.
Президент Венгрии Тамаш Шуек сначала выразил соболезнования из-за "российских ракетных обстрелов" Мукачево , но впоследствии слово "русский" удалил из своего сообщения.
Об этом стало известно из публикаций венгерского лидера в соцсети.
Сначала Шуек опубликовал соболезнования пострадавшим от российского ракетного удара по Закарпатью и пожелал им скорейшего выздоровления.
Впрочем, впоследствии венгерский президент передумал и отредактировал свое сообщение. В обновленной версии, появившейся почти из-за ветки, слово "русский" (orosz) было удалено. Осталась только нейтральная формулировка "ракетный удар".
В другой части сообщения Шуйок написал, что "скорое завершение российско-украинского конфликта отвечает интересам всех нас".
"Я верю, что враждующие стороны смогут это увидеть и, благодаря международным дипломатическим усилиям, скоро положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", – говорится в сообщении президента Венгрии.
Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто неоднозначно прокомментировал атаку на Украину, но есть одно "но". В частности, он заявил по необходимости "достичь мирного соглашения".
Напомним, между тем соседняя Польша из-за массированной комбинированной атаки на Украину поднимала свою авиацию. Польские военные отметили, что в связи с дальними авиаударами России по Украине были задействованы все необходимые процедуры.