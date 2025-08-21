Удар РФ по Закарпатью: президент Венгрии убрал упоминание о России из своего сообщения

Томаш Шуек / © Associated Press

Президент Венгрии Тамаш Шуек сначала выразил соболезнования из-за "российских ракетных обстрелов" Мукачево , но впоследствии слово "русский" удалил из своего сообщения.

Об этом стало известно из публикаций венгерского лидера в соцсети.

Сначала Шуек опубликовал соболезнования пострадавшим от российского ракетного удара по Закарпатью и пожелал им скорейшего выздоровления.

Впрочем, впоследствии венгерский президент передумал и отредактировал свое сообщение. В обновленной версии, появившейся почти из-за ветки, слово "русский" (orosz) было удалено. Осталась только нейтральная формулировка "ракетный удар".

В другой части сообщения Шуйок написал, что "скорое завершение российско-украинского конфликта отвечает интересам всех нас".

"Я верю, что враждующие стороны смогут это увидеть и, благодаря международным дипломатическим усилиям, скоро положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", – говорится в сообщении президента Венгрии.

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто неоднозначно прокомментировал атаку на Украину, но есть одно "но". В частности, он заявил по необходимости "достичь мирного соглашения".

Напомним, между тем соседняя Польша из-за массированной комбинированной атаки на Украину поднимала свою авиацию. Польские военные отметили, что в связи с дальними авиаударами России по Украине были задействованы все необходимые процедуры.