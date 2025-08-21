- Дата публикации
Удар РФ по Закарпатью: Сийярто прокомментировал атаку, но есть одно "но"
Венгерский политик отреагировал на российские обстрелы Украины без упоминания о Закарпатье.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто неоднозначно отреагировал на ночной российский удар по Украине, заявив о необходимости "достичь мирного соглашения".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Заметим, что в сообщении венгерского политика не указывается, что речь идет именно о российском обстреле украинских областей. В частности, Закарпатье.
Сиярто заявил, что "новости из Украины в это утро еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее".
"Каждый должен работать изо всех сил, чтобы как можно быстрее создать мирное соглашение, которое закончит войну. Только так можно инициировать дальнейшую резню и уничтожение", - подчеркнул он.
Напомним, этой ночью Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатья. Оккупанты ударили по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара были разрушены складские помещения американской компании. По меньшей мере, 15 человек получили травмы.