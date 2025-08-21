ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
19k
Время на прочтение
1 мин

Удар РФ по Закарпатью: Сийярто прокомментировал атаку, но есть одно "но"

Венгерский политик отреагировал на российские обстрелы Украины без упоминания о Закарпатье.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Петер Сиярто.

Петер Сиярто. / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто неоднозначно отреагировал на ночной российский удар по Украине, заявив о необходимости "достичь мирного соглашения".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Заметим, что в сообщении венгерского политика не указывается, что речь идет именно о российском обстреле украинских областей. В частности, Закарпатье.

Сиярто заявил, что "новости из Украины в это утро еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее".

"Каждый должен работать изо всех сил, чтобы как можно быстрее создать мирное соглашение, которое закончит войну. Только так можно инициировать дальнейшую резню и уничтожение", - подчеркнул он.

Напомним, этой ночью Россия атаковала крылатыми ракетами Закарпатья. Оккупанты ударили по одному из предприятий в Мукачево. В результате удара были разрушены складские помещения американской компании. По меньшей мере, 15 человек получили травмы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie