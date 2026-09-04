Удар РФ по заводу Coca-Cola в Украине: Сибига обратился в США с призывом

Сибига / © Getty Images

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по производственному объекту американской компании Coca-Cola в Киевской области и призвал Палату представителей Конгресса США ужесточить санкционное давление на Москву.

Об этом глава МИД написал в соцсети X.

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По словам Сибиги, атака на предприятие Coca-Cola не являлась единичным случаем, а стала очередным умышленным ударом по американским бизнес-интересам.

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Министр заявил, что такие атаки являются частью более широкой российской стратегии, направленной на нанесение ущерба экономике США и вытеснению американских компаний из международных рынков.

"Лишь сила поставит Москву на место. В этом смысле мы снова призываем Палату представителей США принять Закон о санкциях против России", - подчеркнул Сибига.

Удар по заводу Coca-Cola

В четверг 3 сентября российский беспилотник повредил производственный объект Coca-Cola в Броварах Киевской области. В компании подтвердили атаку и сообщили, что все работники остались невредимыми. Пока компания совместно с соответствующими органами оценивает последствия удара.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на американское предприятие "чётким российским сигналом Америке".

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"Россияне не могут не знать, что это американское предприятие", - заявил президент.

Что известно о санкциях США против России

Законопроект об ужесточении санкций против России ранее получил широкую двухпартийную поддержку в Сенате США, однако его продвижение в Палате представителей затормозило. Документ, в частности, предусматривает дополнительные санкции против РФ и возможность введения высоких тарифов в отношении стран, продолжающих закупать значительные объемы российских энергоносителей.

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