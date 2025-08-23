Удар России по американскому заводу: как это повлияет на позицию Трампа

Трамп и Путин / © Associated Press

На прошлой неделе Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске, а уже через несколько дней у Белого дома состоялся беспрецедентный саммит с шестью европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на громкие заявления, ожидаемого прорыва не произошло.

Об этом пишет The Telegraf.

«Меня это не радует» Трамп о войне в Украине

Американский президент, комментируя российский удар по американскому заводу в Украине, заявил:

«Меня это не радует, и меня не радует вообще ничего, что связано с этой войной».

Аналитики отмечают, что, несмотря на политический пафос последних дней, ситуация на фронте не изменилась. Россия продолжает атаковать украинские города, а мирные переговоры остаются далекими.

Что же по гарантиям безопасности

По словам источников в Белом доме, Трамп был готов предложить Киеву гарантию безопасности в обмен на мирное соглашение, и даже заявив, что Путин согласился их принять. Однако Москва публично отвергла такой вариант.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: «Москва не согласится с коллективными гарантиями безопасности, согласованными без участия России».

Что говорят Европейские лидеры

Саммит в Вашингтоне продемонстрировал консолидированную поддержку Украины со стороны ЕС. Бывший посол США в Украине Джон Гербст отметил:

«Присутствие всех европейцев имело решающее значение… Выходит, что дружелюбие Трампа к Путину этим нивелируется».

Новый удар по Украине: какого теперь мнения Трамп

В среду РФ нанесла мощный удар по Западу Украины, уничтожив американский завод. В ответ Трамп написал в Truth Social: «Очень тяжело, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика».

Значит ли это изменение политики США пока неизвестно.

«Это только наблюдение. Не придавайте этому слишком большого значения», — заверил представитель Белого дома Стивен Чунг.

Трамп пообещал вернуться к вопросу через две недели: «Увидим, что будет… Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, как все обернется».

Напомним, во время последнего массированного удара по Украине армия РФ атаковала американский завод в Закарпатье — в Мукачево. Завод гражданский — ни о каком военном производстве речь не идет. Это был показательный удар.

На предприятии производили бытовую технику, кофемашины в частности. Во время атаки, по словам Олега Жданова, ракеты и Шахеды осторожно облетели Киев.