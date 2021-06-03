"Удар в самое сердце Украины": Киев требует включить его в переговоры по "Северному потоку-2"

Украинская сторона направила соответствующую просьбу Берлину.

Украина требует от Германии и Соединенных Штатов Америки включить ее в переговоры по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Об этом в комментарии Die Welt заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, Киев также хочет иметь право голоса. Несколько дней назад украинская сторона направила соответствующую просьбу Берлину. Мол, речь идет о вопросах взаимного доверия, "если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном за счет Украины".

"Северный поток-2" — удар в самое сердце Украины как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия в переговорах Германии и США в этом крайне опасном проекте. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса", — отметил Мельник.

Напомним, ранее компания Nord Stream заявила, что газопровод построен на 99%. Отмечается, что по состоянию на 31 марта построено 2339 км труб с 2460 км. Осталось уложить около 121 км. Таким образом до окончания проекту осталось достроить еще 5% от общей протяженности газопровода.

Новости мира: американские сенаторы попытаются восстановить санкции против российского проекта "Северный поток-2"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку