"УДАР Виталия Кличко" предлагает поправки в налоговый законопроект, чтобы защитить фермеров, - Палатный

"УДАР Виталия Кличко" предложил поправки в налоговый законопроект №5600, чтобы защитить фермеров.

Соответствующее заявление председателя исполкома Артура Палатного обнародовали на официальном сайте партии.

"Нужно изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров. В частности, сужение льготы для доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции с 2 га до 0,5 га, установление минимального налогового обязательства в размере 5% от нормативной денежной оценки земли (НПО), что увеличивает нагрузку на легальный агробизнес. А также наделение органов местного самоуправления полномочиями без всяких доказательств, большинством голосов местных депутатов определять то или иное лицо виновным в самостоятельном захвате земельного участка ", - отметил Палатный.

Политик настаивает на том, что нужно защитить фермеров.

"До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроекту №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усложняет работу фермеров. Нужно отменить ряд убийственных нововведений и защитить фермеров ", - заявил Палатный.

Напомним, парламент рассмотрит законопроект №5600 на этой неделе. Его раскритиковали ряд общественных объединений и экспертов.

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