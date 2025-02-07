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Ударился в религию: Трамп планирует создать комиссию для борьбы с "антихристианскими предубеждениями"

Ударился в религию: Трамп планирует создать комиссию для борьбы с "антихристианскими предубеждениями"

Президент США Дональд Трамп считает, что за ним наблюдает Бог

Американский президент не представляет. как люди могут быть счастливы без религии.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его отношения с религией "изменились" после двух неудачных покушений в прошлом году на него и призвал американцев вернуться к религии.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Я действительно верю, что вы не можете быть счастливы без религии, без этой веры", — сказал Трамп. "Вернем религию. Вернем Бога в нашу жизнь".

Он добавил, что чудом уцелел после покушения на него в Батлере (штат Пенсильвания) во время предвыборного митинга в июле прошлого года.

"Никто из нас точно не знает, когда истечет наше время на земле, вы никогда не знаете. Правда, с которой я столкнулся несколько месяцев назад, когда произошел инцидент... Это не было весело, это не было хорошо. Но Бог наблюдал за мной", — заявил президент.

Трамп объявил, что планирует создать Комиссию по свободе религии и спецгруппу для борьбы с "антихристианскими предубеждениями".

"Я создам совершенно новую президентскую Комиссию по свободе вероисповедания. Это будет очень большое дело, которое будет неустанно работать над защитой этого важнейшего права. К сожалению, в последние годы мы видели, как эта священная свобода находится под угрозой, как никогда раньше в американской истории", — сказал Трамп.

Президент сказал, что также поручит генеральному прокурору Пам Бонди возглавить рабочую группу в Министерстве юстиции по борьбе с "антихристианскими предубеждениями".

"Миссия этой рабочей группы будет заключаться в том, чтобы немедленно прекратить все формы антихристианских нападений и дискриминации в федеральном правительстве, в том числе в Министерстве юстиции, которое было совершенно ужасным, налоговой службе, ФБР, ужасно, и других агентствах", – резюмировал он.

Напомним, ранее Трамп подписал указ, согласно которому США будут признавать только два пола – мужскую и женскую, и эти полы не подлежат изменению.

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