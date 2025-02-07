Ударился в религию: Трамп планирует создать комиссию для борьбы с "антихристианскими предубеждениями"

Американский президент не представляет. как люди могут быть счастливы без религии.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его отношения с религией "изменились" после двух неудачных покушений в прошлом году на него и призвал американцев вернуться к религии.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Я действительно верю, что вы не можете быть счастливы без религии, без этой веры", — сказал Трамп. "Вернем религию. Вернем Бога в нашу жизнь".

Он добавил, что чудом уцелел после покушения на него в Батлере (штат Пенсильвания) во время предвыборного митинга в июле прошлого года.

"Никто из нас точно не знает, когда истечет наше время на земле, вы никогда не знаете. Правда, с которой я столкнулся несколько месяцев назад, когда произошел инцидент... Это не было весело, это не было хорошо. Но Бог наблюдал за мной", — заявил президент.

Трамп объявил, что планирует создать Комиссию по свободе религии и спецгруппу для борьбы с "антихристианскими предубеждениями".

"Я создам совершенно новую президентскую Комиссию по свободе вероисповедания. Это будет очень большое дело, которое будет неустанно работать над защитой этого важнейшего права. К сожалению, в последние годы мы видели, как эта священная свобода находится под угрозой, как никогда раньше в американской истории", — сказал Трамп.

Президент сказал, что также поручит генеральному прокурору Пам Бонди возглавить рабочую группу в Министерстве юстиции по борьбе с "антихристианскими предубеждениями".

"Миссия этой рабочей группы будет заключаться в том, чтобы немедленно прекратить все формы антихристианских нападений и дискриминации в федеральном правительстве, в том числе в Министерстве юстиции, которое было совершенно ужасным, налоговой службе, ФБР, ужасно, и других агентствах", – резюмировал он.

Напомним, ранее Трамп подписал указ, согласно которому США будут признавать только два пола – мужскую и женскую, и эти полы не подлежат изменению.