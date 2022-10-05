Ударит ли Путин ядерным оружием и втянет ли НАТО в войну: Чичваркин оценил риски

Вероятно, что Путин сейчас не применит ядерное оружие, но, если его загонят в угол – он может пойти на такой шаг, считает Евгений Чичваркин.

Российский президент Владимир Путин может попытаться применить ядерное оружие, если Вооруженные Силы Украины уничтожат в десять раз больше солдат РФ. Своими ужасными действиями, которые еще может совершить Россия, Путин ускорит вовлечение НАТО в войну.

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Путин постарается отсидеться, всех напугать, чтобы все послушались и ни в коем случае не покушались на его право захватить остальную часть Украины", – сказал Чичваркин.

По его мнению, Путин, вероятно, сейчас не применит ядерное оружие, но, если ВСУ "отправят на тот свет в десять раз больше солдат, что де-факто может произойти, то может и применить".

"Если крысу в угол загнать, может и применить", – говорит российский бизнесмен.

По мнению Чичваркина, Путин может что-то "отчебучить".

"Думаю, к сожалению, уровень кошмара, который Путин может создать, таков, что НАТО придется присоединяться быстрее. Фактически они отвечают на его действия. Боюсь, что Путин своими новыми ужасными актами ускорит вовлечение НАТО в конфликт и поставку того самого тяжелого вооружения, чтобы выбить российскую армию на границы своей территории", – сказал он.

Напомним, глава российской делегации в Комиссии ООН по разоружению Константин Воронцов пригрозил возможностью прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

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