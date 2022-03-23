"Ударьте по недвижимости, счетам и яхтам россиян": Зеленский рассказал о поддержке Италии, Словакии, Канады и Греции

Президент подвел итоги работы на международной арене за сутки.
Президент Владимир Зеленский рассказал о поддержке Украины на международной арене, в частности, от Италии, Словакии, Канады и Греции.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.
Италия
Зеленский обратился к обеим палатам итальянского парламента. Он признался, что "ощутил максимальную поддержку и искреннее тепло в словах". Президент Украины призвал Италию ужесточить санкции против России и ее режима.
"Крепко ударить по всем российским деятелям, ответственным за эту войну. За войну против нас. По их недвижимости, счетам и яхтам. По их привычке зарабатывать войной, а жить и отдыхать – дальше, в Европе, где мирно и уютно", — сказал Зеленский.
Глава государства уверен, что новые санкции от Италии будут уже на этой неделе. Также он поблагодарил Рим за поддержку членства Украины в ЕС.
Словакия
Владимир Зеленский беседовал с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
"О нашем сотрудничестве и о нашей безопасности. О развитии Украины — со всеми вместе, в Европейском Союзе", — отметил он.
Канада
Кроме того, президент Украины переговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры обоих государств скоординировали позиции в преддверии саммитов НАТО и "Большой семерки", которые состоятся уже на этой неделе.
"Джастин Трюдо поддержит нас", — убежден Зеленский.
Безопасные гарантии
Особым аспектом Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины.
"(Безопасные гарантии — Ред.) жизненно нужны не только нам, но и всем соседним странам. Из-за нашей безопасности, которая сцементирует мир на востоке Европы", — сказал он.
Греция
Президент Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Греции, который намерен сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполе
"Министр иностранных дел Греции первым среди европейских официальных лиц решил поддержать работу украинских гуманитарных коридоров в Мариуполь. Чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз, очень важный для каждого", — подытожил Зеленский.
Ранее Зеленский рассказал о саммитах G7, НАТО и ЕС.
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