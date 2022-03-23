"Ударьте по недвижимости, счетам и яхтам россиян": Зеленский рассказал о поддержке Италии, Словакии, Канады и Греции

"Ударьте по недвижимости, счетам и яхтам россиян": Зеленский рассказал о поддержке Италии, Словакии, Канады и Греции

Президент подвел итоги работы на международной арене за сутки.

Президент Владимир Зеленский рассказал о поддержке Украины на международной арене, в частности, от Италии, Словакии, Канады и Греции.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

Италия

Зеленский обратился к обеим палатам итальянского парламента. Он признался, что "ощутил максимальную поддержку и искреннее тепло в словах". Президент Украины призвал Италию ужесточить санкции против России и ее режима.

"Крепко ударить по всем российским деятелям, ответственным за эту войну. За войну против нас. По их недвижимости, счетам и яхтам. По их привычке зарабатывать войной, а жить и отдыхать – дальше, в Европе, где мирно и уютно", — сказал Зеленский.

Глава государства уверен, что новые санкции от Италии будут уже на этой неделе. Также он поблагодарил Рим за поддержку членства Украины в ЕС.

Словакия

Владимир Зеленский беседовал с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"О нашем сотрудничестве и о нашей безопасности. О развитии Украины — со всеми вместе, в Европейском Союзе", — отметил он.

Канада

Кроме того, президент Украины переговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры обоих государств скоординировали позиции в преддверии саммитов НАТО и "Большой семерки", которые состоятся уже на этой неделе.

"Джастин Трюдо поддержит нас", — убежден Зеленский.

Безопасные гарантии

Особым аспектом Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины.

"(Безопасные гарантии — Ред.) жизненно нужны не только нам, но и всем соседним странам. Из-за нашей безопасности, которая сцементирует мир на востоке Европы", — сказал он.

Греция

Президент Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Греции, который намерен сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполе

"Министр иностранных дел Греции первым среди европейских официальных лиц решил поддержать работу украинских гуманитарных коридоров в Мариуполь. Чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз, очень важный для каждого", — подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал о саммитах G7, НАТО и ЕС.

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