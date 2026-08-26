Удары по Киеву могут усилиться: Bloomberg узнал новые планы Путина

Путин хочет «отомстить» за провал мирных переговоров / © ТСН

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В конце августа российское руководство начало подготовку к новой масштабной эскалации в войне против Украины из-за окончательного провала дипломатических усилий. Москва серьезно рассматривает возможность усиления атак обычными баллистическими ракетами по инфраструктурным целям и непосредственно по центру Киева.

О таких намерениях Кремля пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, близкие Кремлю.

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Провал дипломатии и иллюзий Кремля

Все предыдущие переговорные форматы фактически потерпели крах и повернули стороны к исходной точке. Кремль окончательно отказался от ожиданий кулуарных договоренностей, которых политики якобы достигли во время прошлогоднего саммита на Аляске. Замысел Москвы заключался в принуждении Украины со стороны США отдать Донецкую область, однако Киев категорически отказался сдавать пояс городов-крепостей.

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Государственный секретарь США Марко Рубио дал четко понять, что Вашингтон не разделяет российское видение, а после недавних летних переговоров с Сергеем Лавровым заявил о необходимости новых концепций. Несмотря на ожидаемый визит в Москву и Киев американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, источники в российских властях оценивают шансы на прорыв как крайне низкие. В Кремле считают, что любые их предыдущие компромиссы только ослабляли позиции РФ.

Новый виток эскалации

В отсутствие дипломатических успехов Россия не видит других альтернатив, кроме усиления военного давления. Москва все чаще расценивает успешные удары украинских дронов по своим нефтеперерабатывающим заводам и логистическим хабам как прямые атаки со стороны государств НАТО. Путин недавно открыто намекнул на предстоящую месть, пригрозив на государственном телевидении ударами по наиболее чувствительным секторам экономики.

Взаимные воздушные атаки продолжают усиливаться, пока Украина наносит миллиардный ущерб российской логистике и провоцирует дефицит горючего. Агрессор пользуется нехваткой ракет-перехватчиков у украинских сил ПВО и бьет по критической инфраструктуре. Россия также постоянно угрожает коммерческим судам в Черном море, что создает риск для глобального экспорта зерна в разгар сезона сбора урожая.

Существует ли угроза ядерного удара

Из-за всеобщего тупика в Москве местные элиты значительно усилили разговоры о возможном применении тактического ядерного оружия как последнего аргумента. Радикально настроенные российские чиновники считают такой шаг вероятным, поскольку поражение в войне остается для Путина единственным худшим сценарием из-за его продолжения.

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В то же время эксперты отмечают, что пока нет никаких признаков подготовки к реальному применению ядерного арсенала. Бывшая советница по национальной безопасности США Фиона Гилл отмечает, что диктатор лишь проверяет границы дозволенного и пытается запугать Запад. Кроме того, ключевые партнеры России, в том числе Китай и Индия, направили Кремлю жесткие предупреждения о недопустимости ядерной эскалации.

По словам директора Берлинского центра Carnegie Russia Eurasia Александра Габуева, риск применения такого оружия остается крайне низким. Эксперт убежден, что пока у Москвы есть пространство для эскалации с помощью обычных баллистических ракет, у нее нет никаких реальных стимулов пересекать ядерную границу.

Напомним, Визит американского генерала Кита Келлога в Киев совпал с прекращением массированных российских атак . Однако это не означает, что оккупанты отказались от своих намерений.

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