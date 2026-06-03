Владимир Путин. / © Associated Press

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Войска РФ в нось на 2 июня нанесли новую разрушительную серию ударов беспилотниками и ракетами по Украине. Особенно жестоко россияне атаковали Киев и Днепр, убив более 20 человек. Массированная атака России по украинской столице является частью схемы эскалации российских ударов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Эти атки являются частью схемы эскалации ударов России по Киеву, направленных на то, чтобы воспользоваться недостатком перехватчиков Patriot и отвлечь внимание от неспособности Москвы оградить свой глубокий тыл от ударов дальнего действия Украины, а также от неудач оккупантов на поле боя», — отмечают в Институте.

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В то же время, констатируют американские специалисты, Кремль попытался предоставить несколько оправданий, «чтобы придать едва заметную легитимность своим ударам». В частности, диктатор-президент Владимир Путин провел совещание 1 июня (перед началом серии российских ударов), на котором повторил лживые заявления, что удар ВСУ 21-22 мая по штаб-квартире центра БПЛА «Рубикон» в оккупированном Старобельске Луганской области поразил исключительно гражданский объект.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «фюрер» отдал приказы российским военным в связи с ударом по Старобельску. В свою очередь Министерство обороны также заявило, что якобы удары по Украине были ответом, опубликовав список военных и оборонно-промышленных целей, которые якобы были поражены.

Однако, отмечают в ISW, удары оккупационного войска РФ нанесли значительный ущерб гражданской и критически важной инфраструктуре, а также привели к большому количеству жертв среди гражданского населения.

«Удары 1-2 июня также являются частью эскалации российских ударов после соглашения о прекращении огня от 9 l до 11 мая, которое подчеркнуло неспособность России защитить свой глубокий тыл от ударов ВСУ, потому что Путин был вынужден попросить Киев удержаться от нанесения ударов во время празднования Дня Победы в Москве.

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Кремль сорвался в Киеве

Аналитики отмечают, что Путин и другие российские чиновники угрожали нанести удары по центрам принятия решений в украинской столице, если Украина нанесет глубокие удары во время прекращения огня. В то же время РФ с тех пор нарушила дух прекращения огня, постоянно нанося удары, которые непропорционально влияют на гражданское население в Киеве.

В ISW констатируют, что заявления Москвы о том, что недавние атаки якобы являются ответом на один удар по оккупированному Старобельску, «стараются скрыть реальность того, что Россия, по всей вероятности, нанесла бы эти удары в любом случае». В частности, Минобороны страны-агрессорки не раз угрожало систематической серией ударов по Украине на фоне того, как российские ультранационалистические милблогеры выражают сильное разочарование отсутствием значительного ответа на удары ВСУ в глубокий тыл.

В то же время использование Россией кассетных боеприпасов и двойные ракетные удары, в частности по ГСЧС, продолжают демонстрировать российскую схему атак, направленную на нанесение максимальных жертв среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

Путин использует массированные удары по Киеву, пытаясь сломать волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость. В частности, неспособность оградить территорию РФ, в частности Москву, от ударов Украины. Фюрер также пытается оправиться от стыда, связанного с необходимостью просить у Киева разрешения провести даже значительно сокращенный парад Победы на 9 мая», — заключают в отчете.

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Напомним, ночью против 2 июня нанесла массированный удар по Киеву. Погибли по меньшей мере семь человек. Под прицелами оказалась гражданская инфраструктура — как вот больницы и детсады, а также жилые дома.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Киев рекордным количеством «Цирконов» . Оккупанты выпустили восемь гиперзвуковых ракет. Заметим, что скорость времени подлета этой цели критически мала. Например, в Киев из оккупированного Крыма она долетает ориентировочно через 3–6 минут.

Дата публикации 18:37, 02.06.26 Количество просмотров 14 ТСН в эпицентре удара по Киеву: разрушенная больница едва не взорвалась!

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