Диктатор Путин / © Associated Press

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Украинские удары беспилотниками по Москве в последнее время стали самыми масштабными с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет CBC.

Издание приводит оценку лауреатки Пулитцеровской премии и историки Энн Эпплбаум. По ее мнению, последние события могут постепенно повлиять на людей, которые до сих пор оказывают определенное влияние на диктатора Путина.

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«Они наконец-то увидели войну и начинают понимать, что… они не только не побеждают, но и приближается война», — сказала она.

В то же время, Эпплбаум отметила, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам вряд ли способны быстро завершить войну. Однако они могут повлечь за собой «довольно сильное изменение настроений среди бизнес-элиты, политической элиты», которая все еще в определенной степени влияет на решение Путина.

Как отмечает CBC, несмотря на масштаб атак, российское государственное телевидение почти не демонстрировало кадров взрывов, а жителей Москвы фактически не предупреждали об опасности. Один из жителей российской столицы рассказал журналистам, что не слышал ни сирен, ни официальных сообщений, хотя ситуация вызвала беспокойство.

По словам Эпплбаума, даже попытки властей скрыть последствия атак не меняют главного.

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«Они являются очевидным доказательством того, что россияне не находятся в безопасности, что они не победили Украину, что война продолжается и что они платят за нее высокую цену», — подчеркнула она.

В то же время, журналист украинского издания UNITED24 Media Евгений Славный призвал не переоценивать возможные изменения общественных настроений в России. По его словам, критика Путина со стороны отдельных русских националистов не означает, что они отказались от поддержки войны против Украины.

В свою очередь историк Майкл Киммидж предположил, что в случае усиления внутреннего недовольства диктатор Путин может прибегнуть к еще более жестким репрессиям внутри страны и активизировать удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

«Он всегда может наброситься на такие вещи, как водоснабжение, электроснабжение — что он и делал, — но можно повысить ставки и действительно попытаться создать гуманитарную катастрофу в Украине», — сказал Киммидж.

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Ранее сообщалось, что после поражения ряда ключевых объектов топливной инфраструктуры, Россия столкнулась с проблемами обеспечения Москвы горючим.

Мы ранее информировали, что масштабные удары Украины по российским НПЗ спровоцировали дефицит горючего более чем в 80 регионах РФ и рекордно обвалили производство бензина.

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