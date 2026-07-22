Удары по нефтебазе, складах и судам: Зеленский подтвердил атаки по РФ

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешные поражения двух логистических хабов в России и одной нефтебазы.

Об этом говорится в Телеграм президента.

Он также отметил, что склады Wildberries использовали для обеспечения российской армии навигационным оборудованием и снаряжением.

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В частности, был поражен танкер и четыре сухогруза российского теневого флота в акваториях Черного и Азовского морей поражены.

«Совершенно справедливо возвращаем войну домой — в Россию. Мир нужен и Украина дала российской стороне все предложения. Надо заставить перейти к дипломатии. Слава Украине», — добавил Зеленский.

Пожары в Краснодарском и Ставропольском регионах РФ — что известно

Под утро, 22 июля, беспилотники поразили крупный логистический центр компании Wildberries в Невинномыске Ставропольского края РФ. После серии попаданий на территории поднялся масштабный пожар и густой черный дым.

Местные власти атаку дронов на Невинномысск уже подтвердили. Около 03:30 российские СМИ сообщали со ссылкой на губернатора, что в Невинномыске ПВО отражает налет беспилотников, нацеленный на промышленную зону города. К тому времени чиновник заявлял о нескольких сбитых дронах.

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Около 05:00 губернатор Ставропольского края информировал, что в Невинномыске поднялся пожар в результате атаки дронов. Он, в частности, заявил о возгорании на территории складского комплекса, однако не стал уточнять подробностей. По его словам, из-за обстрелов пострадали два человека.

По данным властей, на местах работают пожарные и другие оперативные службы.

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