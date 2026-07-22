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Удары по нефтебазе, складах и судам: Зеленский подтвердил атаки по РФ
В Краснодарском и Ставропольском регионах были атакованы логистические центры, которые помогают снабжать армию РФ компонентами для дронов, навигации и т.д. Также удар пришелся по нефтебазе.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешные поражения двух логистических хабов в России и одной нефтебазы.
Об этом говорится в Телеграм президента.
Он также отметил, что склады Wildberries использовали для обеспечения российской армии навигационным оборудованием и снаряжением.
В частности, был поражен танкер и четыре сухогруза российского теневого флота в акваториях Черного и Азовского морей поражены.
«Совершенно справедливо возвращаем войну домой — в Россию. Мир нужен и Украина дала российской стороне все предложения. Надо заставить перейти к дипломатии. Слава Украине», — добавил Зеленский.
Пожары в Краснодарском и Ставропольском регионах РФ — что известно
Под утро, 22 июля, беспилотники поразили крупный логистический центр компании Wildberries в Невинномыске Ставропольского края РФ. После серии попаданий на территории поднялся масштабный пожар и густой черный дым.
Местные власти атаку дронов на Невинномысск уже подтвердили. Около 03:30 российские СМИ сообщали со ссылкой на губернатора, что в Невинномыске ПВО отражает налет беспилотников, нацеленный на промышленную зону города. К тому времени чиновник заявлял о нескольких сбитых дронах.
Около 05:00 губернатор Ставропольского края информировал, что в Невинномыске поднялся пожар в результате атаки дронов. Он, в частности, заявил о возгорании на территории складского комплекса, однако не стал уточнять подробностей. По его словам, из-за обстрелов пострадали два человека.
По данным властей, на местах работают пожарные и другие оперативные службы.