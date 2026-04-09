Удары по нефтяным терминалам РФ: Буданов раскрыл их значение

Глава Офиса президента Кирилл Буданов

Реклама

Украинские удары по нефтяным терминалам РФ в портах Приморск и Новороссийск имеют политическое значение, усиливая позицию Украины на переговорах с государством-агрессором.

Об этом сказал глава Офиса президента Кирилл Буданов во время визита в Закарпатскую область, передает «Суспільне».

При этом он не стал прогнозировать, изменится ли позиция Российской Федерации сразу после этих ударов.

Реклама

«Посмотрим, на следующих переговорах с ними [с российской делегацией], я думаю, услышим много чего нового», — предположил он.

В то же время Буданов добавил, что эти удары в любом случае значительно усиливают позицию Украины на предстоящих переговорах.

«Мы должны делать все для того, чтобы наша позиция усиливалась. И любые средства для достижения цели оправданы и правильны», — заявил глава Офиса президента, пообещав, что такие удары по нефтяной инфраструктуре государства-агрессора прекращаться не будут, учитывая национальный интерес Украины.

Ранее сообщалось, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ существенно ударили по ее экспортным возможностям. В конце марта объемы отгрузки нефти из ключевых балтийских портов - Усть-Луги и Приморска — сократились более чем вдвое.

Реклама

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Стороны планируют или трехсторонние переговоры, или приезд американской делегации в Киев, после которого она отправится в Москву.

Визит американских переговорщиков в Украину пока не имеет точной даты. В Киеве ждут делегацию после Пасхи, но все зависит от графика США.