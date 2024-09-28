Удары по РФ западным оружием: Литва сделала важное заявление

Вооружение должно быть эффективным, отмечают в Вильнюсе.
Украина должна иметь возможность свободно использовать оружие, предоставленное ей союзниками и партнерами.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Reuters.
Глава литовского МИД выразил надежду, что Киев сможет избивать дальше вглубь России с оружием, о передаче которого объявили США.
"Я читаю заявление президента Байдена и вижу, что поставляется новый тип ракет, имеющих большую дальность полета, чем предыдущие. Я надеюсь, что им (украинцам – Ред.) будет позволено использовать эти ракеты и бить дальше", — подчеркнул Ландсбергис.
Вооружение не будет чрезвычайно эффективным, если Киеву не разрешат использовать его в полной мере, высказался политик.
"Стратегическая цель, которая ставит Украину в более сильную позицию, требует позволить ей свободно использовать оружие", – сказал Ландсбергис.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми выразил мнение, что Киев может получить разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации западным вооружением до начала зимы.
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