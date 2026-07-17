Заставят ли российские элиты Путина остановиться: Буданов обсудил с министром Эрдогана пути окончания войны

Кирилл Буданов

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Глава ОП Кирилл Буданов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили, в частности, то, что нужно для возобновления процесса мирных переговоров.

Об этом Буданов сообщил в своем Телеграм-канале.

Кирилл Буданов отметил, что обсудил с Хаканом Фиданом поиск механизмов, которые могут помочь возобновить переговорный процесс для прекращения войны. Также они проанализировали ситуацию на дипломатической арене и работали над активизацией этого направления.

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Буданов во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом

«Хакан Фидан подробно проинформировал об усилиях и посреднических инициативах Турции, направленных на возобновление переговорного процесса для достижения устойчивого мира», — отметил глава ОП.

Отдельно стороны обсудили настроения внутри руководства России по поводу планов продолжения или завершения войны. Речь шла и о том, как дальнобойные удары сил обороны влияют на общественные настроения россиян, ее экономику и внутриполитические процессы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разделяет подход президента США Дональда Трампа к достижению мира в Украине и подтвердил готовность Анкары и дальше оказывать военную поддержку Киеву.

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