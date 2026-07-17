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Заставят ли российские элиты Путина остановиться: Буданов обсудил с министром Эрдогана пути окончания войны
Буданов и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи обсудили поиск действенных инструментов для возобновления переговорного процесса по прекращению войны в Украине.
Глава ОП Кирилл Буданов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Они обсудили, в частности, то, что нужно для возобновления процесса мирных переговоров.
Об этом Буданов сообщил в своем Телеграм-канале.
Кирилл Буданов отметил, что обсудил с Хаканом Фиданом поиск механизмов, которые могут помочь возобновить переговорный процесс для прекращения войны. Также они проанализировали ситуацию на дипломатической арене и работали над активизацией этого направления.
«Хакан Фидан подробно проинформировал об усилиях и посреднических инициативах Турции, направленных на возобновление переговорного процесса для достижения устойчивого мира», — отметил глава ОП.
Отдельно стороны обсудили настроения внутри руководства России по поводу планов продолжения или завершения войны. Речь шла и о том, как дальнобойные удары сил обороны влияют на общественные настроения россиян, ее экономику и внутриполитические процессы.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разделяет подход президента США Дональда Трампа к достижению мира в Украине и подтвердил готовность Анкары и дальше оказывать военную поддержку Киеву.