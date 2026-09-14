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Удары РФ у границы Польши: у Навроцкого сделали заявление
В канцелярии подчеркивают, что Навроцкий получает оперативную информацию обо всех инцидентах, которые могут представлять угрозу безопасности страны.
Президент Польши Кароль Навроцкий получает оперативную информацию о всех инцидентах и событиях, связанных с безопасностью страны. В частности, вблизи польской границы.
Об этом заявил представитель Бюро национальной безопасности Польши Рафал Лешкевич, Polsat News.
«Президент получает актуальную информацию обо всех инцидентах и событиях, связанных с безопасностью Республики Польша, благодаря Очередной оперативной службе, действующей при Бюро национальной безопасности», — подчеркнул Лешкевич.
По его словам, эти данные поступают через Очередную оперативную службу при Бюро национальной безопасности, поддерживающую связь с Центром правительственной безопасности и другими соответствующими службами.
Атака у границы — реакция Польши
Польский премьер Дональд Туск предупредил поляков о «худшем сценарии». По его словам, эскалация может эскалация затронуть территорию страны. Именно поэтому, отмечает премьер, «нет сомнений», что Варшава должна быть готова вместе с союзниками к общему ответу, «если это будет необходимо».
Спикер Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский заявил, что «угроза была реальной». Ведь беспилотники «работали и даже поражали цели, расположенные очень близко к польской границе».