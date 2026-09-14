Удары РФ у границы Польши: у Навроцкого сделали заявление

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

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Президент Польши Кароль Навроцкий получает оперативную информацию о всех инцидентах и событиях, связанных с безопасностью страны. В частности, вблизи польской границы.

Об этом заявил представитель Бюро национальной безопасности Польши Рафал Лешкевич, Polsat News.

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«Президент получает актуальную информацию обо всех инцидентах и событиях, связанных с безопасностью Республики Польша, благодаря Очередной оперативной службе, действующей при Бюро национальной безопасности», — подчеркнул Лешкевич.

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По его словам, эти данные поступают через Очередную оперативную службу при Бюро национальной безопасности, поддерживающую связь с Центром правительственной безопасности и другими соответствующими службами.

Атака у границы — реакция Польши

Польский премьер Дональд Туск предупредил поляков о «худшем сценарии». По его словам, эскалация может эскалация затронуть территорию страны. Именно поэтому, отмечает премьер, «нет сомнений», что Варшава должна быть готова вместе с союзниками к общему ответу, «если это будет необходимо».

Спикер Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский заявил, что «угроза была реальной». Ведь беспилотники «работали и даже поражали цели, расположенные очень близко к польской границе».

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