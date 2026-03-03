Удары США и Израиля по Ирану: на чью сторону стал Китай

Флаг Китая. / © Associated Press

Китай выразил мнение о том, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия. Именно поэтому Пекин настаивает на прекращении ударов США и Израиля по территории страны.

Об этом заявила спикер китайского МИД Мао Нин, сообщает «Укринформ».

«Мы отмечаем, что Иран неоднократно подтверждал отсутствие у него намерений разрабатывать ядерное оружие», — сказала Мао.

По ее словам, Тель-Авив и Вашингтон начали военную операцию во время переговорного процесса с Тегераном, который якобы «демонстрировал заинтересованность в достижении договоренностей». Мол, своими действиями Израиль и США нарушили нормы международного права и повлекли за собой усиление напряженности на Ближнем Востоке.

«Пекин последовательно выступает за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы путем диалога и переговоров и уважает законное право Тегерана на мирное использование атомной энергии», — заявила представитель китайского МИД.

Пекин, подчеркнула Мао, призывает к «немедленному прекращению военных действий, скорейшему возобновлению диалога и переговоров, а также к восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире».

Кроме того, Мао Нин призвала не увязывать вопрос Тайваня с ударами США по Ирану.

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая и тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. Решение этого вопроса полностью зависит от китайского народа», — добавила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел КНР Ван И назвал гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время атаки 28 февраля «откровенным убийством лидера суверенного государства». Дипломат назвал это нарушением международных норм. По его словам, односторонние действия без мандата ООН только подрывают мировой порядок.