Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене и реакция мира: главные новости ночи 12 января 2024 года

Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене и реакция мира: главные новости ночи 12 января 2024 года

США и Великобритания ответили на атаки в Красном море / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В мире началась новая война: США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене Читать далее –>
  • Союзники атаковали многочисленные цели хуситов в Йемене: что попало под удар Читать далее –>
  • Байден подтвердил авиаудары западной коалиции в Йемене: заявление Читать далее –>
  • Россия созывает заседание Совбеза ООН после атаки на хуситов в Йемене Читать далее –>
  • Глава Пентагона руководил ударами по объектам хуситов в Йемене из больницы — CNN Читать дальше –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация