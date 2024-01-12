Удары США и Великобритании по хуситам в Йемене и реакция мира: главные новости ночи 12 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В мире началась новая война: США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене Читать далее –>
- Союзники атаковали многочисленные цели хуситов в Йемене: что попало под удар Читать далее –>
- Байден подтвердил авиаудары западной коалиции в Йемене: заявление Читать далее –>
- Россия созывает заседание Совбеза ООН после атаки на хуситов в Йемене Читать далее –>
- Глава Пентагона руководил ударами по объектам хуситов в Йемене из больницы — CNN Читать дальше –>
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