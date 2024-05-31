Удары Украины по территории России польским оружием: Сикорский сделал громкое заявление

Польша, в отличие от других государств, с начала полномасштабного вторжения 2022-го не запрещала Украине совершать удары по территории Российской Федерации.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает "ЕП".

По словам главы польского МИД, запреты на это отсутствовали и при предыдущей власти. Ведь с начала большой войны Варшава начала активно поставлять в Украину летальное вооружение.

"Насколько мне известно, Польша никогда не ставила такие ограничения", – заявил он.

Сикорский подчеркнет, что Киев способен определять цели с учетом международного гуманитарного права: "Законы войны это регулируют".

Напомним, ранее Польша сделала официальное заявление о том, поддерживает ли право Украины использовать предоставленное Варшавой оружие для ударов по целям на территории РФ. Заместитель польского министра обороны Цезары Томчик подчеркнул, что Киев не должен иметь никаких ограничений в то время, когда агрессорка Россия "делает то, что хочет".

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