Удары вглубь России: Зеленский намекнул на возможное разрешение от США

Американцам следует понять, что речь идет исключительно о ударах по военным объектам на территории РФ.

После визита в США президент Украины Владимир Зеленский положительно настроен на получение разрешения на использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь территории России и заявил о продуктивном диалоге.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

“Мы ведем диалог... Мы начали работать. Мы взяли план со всеми подробностями, и мы передали этот план Байдену. Мы поделились некоторыми планами по этому поводу с Камалой [Харрис] и Дональдом [Трампом]. Сейчас у меня нет каких-то скептических настроений на этот счет. Я более позитивно настроен”, – подчеркнул украинский президент.

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При этом он отметил, что американцам следует понять, что речь идет исключительно о ударах по военным объектам на территории России.

“Увидим, это не зависит от сегодняшнего дня, не зависит от нас. Мы проделали свою работу. Думаю, мы очень хорошо ее выполнили”, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее издание The Times утверждало, что администрация президента США Джо Байдена не рискует разрешать удары по территории России дальнобойными западными ракетами из-за угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

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