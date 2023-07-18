"Удары возмездия за Крымский мост": у Путина сделали заявление о ночной атаке по югу Украины

В то же время российское Минобороны РФ показало кадры ночного группового удара по Одессе.

Ночная атака 18 июля по Одессе и Николаеву была "возмездием" со стороны России за взрывы на Крымском мосту накануне.

Об этом открыто заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандисты.

"Песков назвал ночные удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе "ударами возмездия за Крымский мост", – говорится в сообщениях российских средств массовой пропаганды.

Также читайте Как атака на Крымский мост повлияла на логистику российских войск: оценка аналитиков ISW

В то же время в Минобороны России заявили, что во время ночного обстрела юга Украины были атакованы точки, где якобы "готовились теракты" против страны-агрессора с применением безэкипажных катеров, а также места их производства. В ведомстве также утверждают, что в Одессе и Николаеве были якобы уничтожены топливные терминалы в портах.

Минобороны РФ также показало кадры ночного группового удара по Одессе.

В Минобороны РФ показали кадры ночной атаки по Одессе/Скриншот

Напомним, 18 июля на автомобильном Крымском мосту прогремели взрывы, после которых на дорожном полотне обнаружили существенные повреждения. Президент РФ Владимир Путин назвал "бавовну" терактом и пригрозил ответом на этот инцидент.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в тот же день предупреждал, что вскоре российские войска могут использовать взрывы на мосту, чтобы оправдать свой новый массированный ракетный удар.

Уже в ночь на 18 июля захватчики атаковали Николаев дронами-камикадзе, а Одессу – ракетами "Калибр". В Николаеве враг попал по объекту промышленности, где вспыхнул пожар. В Одессе обломки сбитых ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Ужас! В дом залетело! Видео первых минут после атаки России на Одесчину!"

Читайте также: