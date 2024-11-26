Удары ВСУ в глубь России: в НАТО сделали заявление

Рютте имеет такую же позицию – как его предшественник Столтенберг.

Позиция руководства НАТО по ограничению использования западного оружия для атак по территории России остается неизменной. В Альянсе считают, что у Украины есть право на это.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генсека НАТО Борис Руге во время парламентской ассамблеи НАТО, пишет "Голос Америки".

"Позиция Марка Рютте по этому вопросу такая же, какую раньше озвучивал Йенс Столтенберг, — заявил Руге.

Он напомнил, что Марк Рютте, вступив в должность, призвал союзников снять ограничения. Также он подчеркнул, что Украина обороняется в соответствии со статьей 51 устава ООН, поэтому борьба страны не ограничена ее собственной территорией. Украина имеет право наносить удары внутри России, добавил Руге.

"Генеральный секретарь, как и его предшественник, неоднократно призывали союзников пересмотреть эти ограничения, снять их или ослабить, чтобы Украина могла продолжать оставаться в борьбе, бороться с российской агрессией", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, что действующий президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по России. Военный эксперт Валерий Рябых считает, что целями ВСУ для ударов станет, прежде всего, военная инфраструктура.

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