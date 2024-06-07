Удары западным оружием по России: Макрон сделал заявление

По его словам, Париж никогда не шел на эскалацию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары французским оружием по территории страны-агрессорки России.

Об этом он сказал в совместном интервью телеканалам BFMTV и TF1.

Вместе с тем французский лидер подчеркнул, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

"Граница устанавливается тем, что делают россияне", — подчеркнул Макрон.

По его словам, Париж никогда не шел на эскалацию и "это не мы напали на Украину". Более того, подчеркнул президент, "с первого дня россияне угрожали" Франции.

"Главное, что мы не должны. Но мы настроены так, что можем справиться с любым риском. Мы готовы к этому", — подчеркнул Эмманюэль Макрон.

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