Удастся ли на этот раз договориться с Путиным: Вэнс сделал заявление о завершении войны в Украине

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры по завершению войны. В то же время, он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

Об этом Вэнс рассказал журналистам Forbes.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, почему новая попытка переговоров должна быть успешнее предыдущих, Вэнс пояснил:

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«Причина, почему нам до сих пор не удалось заключить мирное соглашение, состоит в том, что стороны имели слишком расходящиеся позиции по отдельным деталям переговорного процесса».

По его словам, представитель американской дипломатической команды Стив Уиткофф за последние несколько дней общался с украинским и российским руководством и настроен оптимистично.

Однако вице-президент США подчеркнул, что результат этих контактов пока неизвестен.

«В таких делах действуешь так: делаешь попытку, оцениваешь достигнутый прогресс, а затем продолжаешь работу. Иногда это срабатывает, иногда нет», — сказал Вэнс.

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Что известно о переговорах Украины, США и России

Напомним, Кремль продолжает отвергать содержательные предложения по прекращению огня, в частности, не соглашается на энергетическое перемирие.

В то же время, белорусский политический аналитик Игорь Тышкевич предположил, что Владимир Путин согласился продолжить трехсторонние переговоры не из-за готовности к уступкам, а чтобы сохранить американское посредничество. По его мнению, Москва стремится влиять на повестку дня и правила переговорного процесса, даже несмотря на отклонение предложений спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Заметим, что вслед за РФ американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы не заинтересован в договоренностях по завершению войны. При этом он озвучил льстивые заявления в адрес российского «фюрера».

Сам Зеленский ранее сообщал, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться не позже начала ноября. По его словам, Киев поддерживает скорейшее возобновление диалога и готов рассматривать любые инициативы по прекращению огня.

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Между тем, по информации Axios, перед встречей Уиткоффа с Путиным Вашингтон потребовал от президента Владимира Зеленского прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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