Удастся ли Путину послать в Гаагу своего двойника: объяснение российского экс-разведчика

То, что у российского диктатора Путина есть двойник или даже несколько двойников, говорят уже давно. Об этом можно утверждать почти наверняка. Тем не менее, все чаще политологи и эксперты высказывают мнение, что после поражения РФ в войне на Гаагском трибунале за преступления против Украины будет отвечать не Путин, а его двойник.

Удастся ли диктатору таким образом избежать ответственности, рассказал бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов, передает FREEДОМ.

"Западные страны имеют, безусловно, экземпляр ДНК Путина, потому что тогда, когда он начал ездить по миру, у него еще не было такой паранойи. Это общее правило на всякий случай, когда есть какой-то государственный визит, где-то он поел, где-то он спал, остаются какие-то его волоски, какие-то следы, отпечатки пальцев и т.д.", – отметил Жирнов.

По его мнению, у западных стран "полная биологическая картина" Путина, поэтому легко смогут отличить настоящего диктатора от двойника.

“Они могут всегда сравнить настоящего Путина с ложным. В этом смысле ему не удастся, например, послать в Гаагу (Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента РФ, — ред.) какого-то двойника", — подытожил бывший российский разведчик.

Ранее военный эксперт Роман Свитан предположил, что на трибунале за преступления против Украины может отвечать не Путин, а двойник.

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

Вместо этого экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень трудно.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин говорит, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но президент РФ не выпускает двойников на международные мероприятия.

Напомним, что 18 апреля диктатор Путин якобы лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и Луганщины. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что диктатор очень опасается за свою жизнь, поэтому на оккупированные территории приезжал двойник.