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Удастся ли Трампу "купить" Гренландию: власти острова дали резкий ответ

Удастся ли Трампу "купить" Гренландию: власти острова дали резкий ответ

В Гренландии резко отреагировали на желание Трампа купить остров / Фото: Википедия/Corvax

В Гренландии заявили, что остров не продается.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде резко отреагировал на слова следующего президента США Дональда Трампа, который еще со времен своего первого президентства одержим идеей "купить" остров и накануне заявил о "необходимости владения и контроля" над автономной территорией Дании.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", – заявил Эгеде.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что покупка Гренландии является "абсолютной необходимостью" для США. Впрочем, это не единственные его территориальные амбиции.

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