Удастся ли завершить войну в Украине в 2025 году — Климкин ответил

Климкин подчеркнул, что прекращение огня или начало переговоров не означает автоматического завершения войны.

Завершить боевые действия в 2025 году возможно, но, скорее всего, удастся лишь заморозить боевые действия или снизить их интенсивность.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

На вопрос, удастся ли завершить полномасштабную войну в Украине дипломатическим путем в 2025 году, он ответил, что это возможно, но, скорее всего, удастся лишь уменьшить уровень эскалации на фронте.

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Климкин подчеркнул, что остановка или прекращение огня не означает завершения войны. Так же завершение войны не означает переговоры, поиски новых форматов или контактных групп.

Также дипломат не считает, что при президентстве Трампа российско-украинская война закончится быстрее.

"Нет. Поскольку наша война – это не о прекращении огня. Это о том, что Россия не воспринимают нас как данность, как факт истории и политики. И собственно как людей, которые хотят сами решать свое будущее. Поэтому при Трампе у нас могут быть элементы деэскалации, возможно прекращение огня, могут быть переговоры. Но причины этой войны для Путина за время президентства Трампа не исчезнут", – подытожил. он.

Ранее в CNN допустили, что Трамп может отступить перед Путиным.

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