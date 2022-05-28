"Удерживать переселенцев пожизненно": Подоляк сделал встречное предложение тем, кто советует отдать территории

"Удерживать переселенцев пожизненно": Подоляк сделал встречное предложение тем, кто советует отдать территории

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предложил пожизненно удерживать украинских беженцев тем, кто указывает государству уступить территории для прекращения войны с Россией.

Подоляк объяснил, что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит российский варвар.

Об этом советник главы ОП написал в Сети 28 мая.

"Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 млн. вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит российский варвар", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Подоляк также заявил, что некоторые страны, стремящиеся "договориться" с Россией с помощью переговоров, совершают "катастрофическую ошибку", потому что РФ можно остановить только общей силой.

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