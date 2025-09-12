"Удивительно": Трамп сделал новое заявление о Путине, Зеленском и мире

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о проблеме в достижении мира в Украине, упомянув российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом глава Белого дома высказался в эфире телеканала Fox News.

Так, по словам Трампа, президент Украины сейчас стремится к миру, а вот желание главы Кремля — под вопросом.

Реклама

«Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать — Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел — не хотел Путин. Теперь Зеленский хочет это сделать, а Путин — под вопросом«, — высказался Трамп.

«Но нам так или иначе придется принять решение», — добавил он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что война в Украине оказалась «очень сложной» для урегулирования. Президент США сказал, что основным препятствием для мира якобы является личная «ненависть» между Зеленским и Путиным. Трамп утверждает, что он «прекрасно ладит» с президентом РФ и мог бы закончить войну «очень быстро», однако «пролитая кровь и ненависть» затрудняют переговоры.

К слову, 12 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной должны возобновиться с того места, где они остановились. По словам министра, «эта война должна немедленно прекратиться».

Реклама

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы готова дальше продолжать мирные переговоры по Украине. В то же время он сказал, что взаимодействие переговорных групп обоих государства оказалось на паузе.