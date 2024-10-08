"Удивительные мирные планы" и "компромиссные варианты": Подоляк сделал заявление о сценариях завершения войны

Различные сценарии завершения войны в Украине, которые начали появляться в информационном пространстве ошибочны. Ведь только будут стимулировать дальнейшую агрессию.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Чиновник отрицает "странные мирные планы", "компромиссные варианты" и "стратегии деэскалации", которые активно обсуждаются в глобальном информационном поле. Основная проблема таких подходов, отмечает представитель ОП, заключается не только в том, что они "противоречат стремлениям Украины, а также принципам паритетности и безопасности".

"Они нереалистичны, поскольку идут вопреки базовой логике. Логика подсказывает, что избегание поражения агрессора лишь мотивирует его к дальнейшей экспансии", — подчеркнул Подоляк.

Он отрицает утверждение некоторых западных чиновников о том, "что сбивание российских ракет силами НАТО, направленными на украинские города, может обострить конфликт?"

"Это алогично. Мы можем сбивать "Шахеды", но не имеем права ударить по их стартовым площадкам? Выходит, стреляйте по стрелам, но не трогайте стрелка", — говорит Подоляк.

По его словам, Украине предлагают "верить, что ублажение агрессора уменьшит его аппетит", и что "замораживание войны" отвечает интересам безопасности Европы, а согласие Украины на потерю территорий – ее национальным интересам.

"Есть ли в этом логика? Удивительно, что общество смеется над сторонниками теории плоской Земли, но серьезно воспринимает инженеров таких дипломатических конструкций, которые только поощряют агрессора к усилению геноцида", – заявил Подоляк.

Напомним, американский журнал The Atlantic опубликовал материал о том, что диктатор РФ Владимир Путин одержим идеей бессмертия. В частности, гости "фюрера" перед встречей могут неделями находиться на карантине.

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