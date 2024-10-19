"Удовлетворен реакцией врагов": Залужный прокомментировал свое резонансное выступление в Chatham House

По мнению посла, война в Украине является мировой проблемой, и мир, наконец, об этом задумался.

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что его выступление в Chatham House имеет огромное символическое значение, так как вызвало большую реакцию как у союзников Украины, так и у врагов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я все еще нахожусь в состоянии большого душевного подъема. Большое спасибо госпоже Бронвен Мэддокс и Chatham House за приглашение и возможность побывать в ваших стенах. Ведь именно Chatham House должен предотвратить войны. Поэтому мое выступление там имеет огромное символическое значение. Итак, мир задумался о войне. Значит, война уже не только проблема Украины. Тогда надеемся, что действительно, когда в таких стенах начнут говорить дипломаты, пушки умолкнут", – написал Залужный.

Посол Украины в Великобритании добавил, что "доволен реакцией врагов".

"Их истерические конвульсии лишь подтверждают, что мы на правильном пути. Они нас боятся. Двигаемся дальше. Мы победим", — резюмировал Валерий Залужный.

Залужный прокомментировал мирный план Украины: помощи партнеров недостаточно

Напомним, посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил в аналитическом центре в Лондоне и сделал ряд громких заявлений. Некоторые из них действительно шокируют, в частности, о мобилизации женщин, затяжной войне с РФ и вступлении в НАТО.

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