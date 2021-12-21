"Угольное дело" Порошенко: деньги в ОРДЛО возили наличными бойцы "Альфы" — Арахамия

Глава фракции "Слуги народа" в парламенте считает, что экс-президенту нужно запретить посещать Верховную Раду, если обвинение в его причастности к этой схеме будет доказано.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о причастности к так называемому "угольному делу", по которому объявлено подозрение бывшему президенту Украины и действующему нардепу Петру Порошенко, бойцов спецподразделения "Альфа". Их, якобы, использовали в качестве курьеров для поездок в ОРДЛО и наличного расчета за поставленный с неподконтрольных территорий уголь.

Как сообщает Telegram-канал журналиста Андрея Павловского, об этом Арахамия сообщил на брифинге.

"Многие бойцы спецподразделения "Альфа", которые занимались перевозкой денег [за уголь из ОРДЛО], дают показания и говорят, кто им давал команды, а затем руководители "Альфы" дают показания", — сказал, в частности, он.

По его словам, деньги сначала проходили через украинские банки и выдавались бойцам "Альфы" наличными. Эти средства они передавали боевикам, оформленным как работники шахт.

Во время общения с журналистами Арахамия заявил, что бывшему президенту следует запретить заходить в Верховную Раду, если информация о его причастности к схеме покупки угля на оккупированных территориях подтвердится.

Напомним, в понедельник, 20 декабря, пятый президент Украины и действующий народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил статус подозреваемого в уголовном производстве по так называемому "угольному делу". Ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

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