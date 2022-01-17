"Угольное дело", в котором фигурирует Порошенко: в ДБР раскрыли новые подробности

Медведчук был посердечником с Россией, а Порошенко оставил за собой административное влияние.

Следователи Государственного Бюро расследований обнародовали детали так называемого "угольного дела", в котором фигурируют представители высшего руководства государства, в том числе действующий народный депутат и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Их звучила на брифинге 17 января сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

Она отметила, что в октябре 2014 года представители высшего политического руководства России привлекли к поставкам угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) народного депутата от "ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука".

"В свою очередь Медведчук, имея политические амбиции, согласился на предложение РФ. Осознавая, что самостоятельно, без кадрового влияния он не сможет достичь своего умысла, Медедчук достиг определенных договоренностей с Петром Порошенко, который как президент Украины имел необходимые возможности влияния на вертикаль законодательной и исполнительной власти", — отметила Сапьян.

Она сообщила, что в это время, в августе 2014 года, на совещании тогдашнего министра энергетики Юрия Продана решили заключить контракт на импорт 1 млн т угля из ЮАР. Впоследствии "Центрэнерго" заключило контракт с компанией, которая обязалась поставить уголь в восточные регионы Украины. В ноябре 2014 года министр энергетики Продан подписал приказ, которым прекратил производственную и хозяйственную деятельность всех госпредприятий, относившихся к сферам управления Минэнергоугля и находившимся в ОРДЛО.

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"В это время Медведчук и высшее руководство Российской Федерации разработали план создания искусственного дефицита угля. Медведчук взял на себя функцию посердника из РФ, а Петр Порошенко оставил за собой управленческие, кадровые вопросы и административное влияние. с представителями ОРДЛО ", — отметили в ДБР.

Спикер ведомства рассказала, что РФ специально создала искусственный дефицит для предприятий, находившихся на территории ОРДЛ. В то же время руководители так называемых ДНР и ЛНР определили по одному угольнодобывающему предприятию, которые были как поставщики угля для энергогенерирующих предприятия Украины. Когда они получили аванс, начали его отгрузку.

В 2015 году Генпрокуратура провела обыски в помещении Минэнерго по требованию тогдашнего президента Петра Порошенко.

"Инициированные Поошенко действия стали основной причиной для отказа от выполнения контракта с ЮАР, "Центрэнерго" оказалось в искусственно созданных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только из предприятий ОРДЛО. При этом Медведчук и Порошенко оказывали административное давление на работников Министерства энергетики и угольной промышленности, Нацбанка, "Центрэнерго ", — подчеркнула спикер ДБР.

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"По политическим мотивам Петр Порошенко и Виктор Медведчук приняли решение о предоставлении операций по покупке угля у предприятий "ЛНР/ДНР" вида обычной хозяйственной деятельности. Это им удалось сделать из-за перерегистрации мест их нахождения и предоставления им расчетных счетов подконтрольной территории, выдавая их по национальным. производителей угольной продукции", — сказала Татьяна Сапьян.

Как подчеркнут в пресс-центре ДБР, о результате договоренностей Виктор Медведчук докладывал высшему политическому руководству Российской Федерации.

Напомним, 17 января около 9 утра в международном аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с действующим народным депутатом, бывшим президентом Петром Порошенко. В настоящее время проходит заседание Печерского суда, где Порошенко избирают меру пресечения.

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