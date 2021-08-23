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Угроза безопасности: Зеленский и Дуда уделили "особое внимание" российскому "Северному потоку-2"

Угроза безопасности: Зеленский и Дуда уделили "особое внимание" российскому "Северному потоку-2"

ТСН.ua

Зеленский относительно газопровода отметил, что "должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска".

Украина и Польша должны работать совместно, чтобы не допустить запуска "Северного потока-2" — газопровода, по которому Россия хочет поставлять газ в Европу в обход Украины.

Об этом шла речь во время встречи 23 августа президентов Украины и Польши на первом саммите Крымской платформы в Киеве. Владимир Зеленский и Дуда уделили "Северному потоку-2" "особое внимание".

"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это — в интересах энергетической безопасности Европы в целом", — подчеркнул президент Украины.

Лидеры государств также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Напомним:

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