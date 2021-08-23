Угроза безопасности: Зеленский и Дуда уделили "особое внимание" российскому "Северному потоку-2"

Зеленский относительно газопровода отметил, что "должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска".

Украина и Польша должны работать совместно, чтобы не допустить запуска "Северного потока-2" — газопровода, по которому Россия хочет поставлять газ в Европу в обход Украины.

Об этом шла речь во время встречи 23 августа президентов Украины и Польши на первом саммите Крымской платформы в Киеве. Владимир Зеленский и Дуда уделили "Северному потоку-2" "особое внимание".

"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это — в интересах энергетической безопасности Европы в целом", — подчеркнул президент Украины.

Лидеры государств также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Напомним:

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2" . По его словам, немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе, до полного их завершения остаются считанные недели.

. По его словам, не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе, до полного их завершения остаются считанные недели. Сейчас в Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину. Этим назначением Германия выполняет свои обязательства относительно соглашения с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

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