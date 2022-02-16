"Угроза для всей Европы": Шмыгаль заявил об успешной блокировке "Северного потока-2"

Глава правительства назвал газопровод гибридным газовым оружием.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день государство на высоком мировом уровне вместе со своими зарубежными союзниками успешно блокируют запуск "Северного потока-2".

Об этом глава правительства сказал во время телемарафона по случаю Дня Единения в среду, 16 февраля.

"Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока-2" и будем продолжать это делать, потому что это угроза не только для нашего государства, это угроза и для всей Европы", — сказал Шмыгаль.

Напомним, 15 февраля президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения России на территорию Украины газопровод "Северный поток-2" будет заблокирован.

Читайте также: