Угроза из Беларуси: Зеленский получил тайные данные от разведки

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому о планах России по дальнейшему военному использованию территории Беларуси.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

Президент указал, что Украина предупредит своих партнеров об угрозе для них с территории Беларуси.

«Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать«, — говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, 11 октября в Беларуси по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко началась проверка боеготовности войск. Минобороны страны заявило, что ряд подразделений будет приведен в высшую степень готовности, выдвинут в назначенные районы и выполнит комплекс мероприятий.

Государственная пограничная служба Украины заявила, что проверка боеготовности белорусской армии не привела к активности войск вблизи общей границы. Такие проверки являются постоянной тактикой Беларуси для нагнетания ситуации. Несмотря на отсутствие изменений на границе, это направление для Украины остается угрожающим.