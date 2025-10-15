- Дата публикации
Угроза из Беларуси: Зеленский получил тайные данные от разведки
Зеленский заявил, что Украина немедленно предупредит своих партнеров, которым может угрожать российская военная эксплуатация Беларуси.
Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому о планах России по дальнейшему военному использованию территории Беларуси.
Об этом глава государства сообщил в Сети.
Президент указал, что Украина предупредит своих партнеров об угрозе для них с территории Беларуси.
«Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать«, — говорится в заявлении Зеленского.
Напомним, 11 октября в Беларуси по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко началась проверка боеготовности войск. Минобороны страны заявило, что ряд подразделений будет приведен в высшую степень готовности, выдвинут в назначенные районы и выполнит комплекс мероприятий.
Государственная пограничная служба Украины заявила, что проверка боеготовности белорусской армии не привела к активности войск вблизи общей границы. Такие проверки являются постоянной тактикой Беларуси для нагнетания ситуации. Несмотря на отсутствие изменений на границе, это направление для Украины остается угрожающим.