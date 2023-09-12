"Угроза краха": Маломуж назвал, что именно может напугать Путина и изменить его риторику

Если появится угроза того, что ВСУ могут глубоко зайти в Крым, "это уже будет для него конкретный аргумент".

На смену риторики президента России Владимира Путина по поводу войны против Украины могут повлиять успехи ВСУ на фронте и консолидация мира против российской агрессии.

Такое мнение высказал экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в интервью Obozrevatel.

Журналисты привели заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мирные переговоры с Россией сейчас невозможны, потому что "для танго нужны двое", но если Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся. Малому ответил на вопрос, может ли успех украинских войск на южном фланге фронта кардинально изменить риторику Путина.

"Я хорошо знаю Путина лично. Для него важны успехи стратегического, а не тактического характера. Например, оккупационная армия безуспешно пытается захватить Купянск – это для него будничная война. Но если появится угроза провала на фронте, в частности, захода украинской армии в Крым на сотни километров или мощное продвижение украинской армии на востоке на десятки километров, это уже будет для него конкретный аргумент", – высказал мнение генерал.

Он убежден, что это первая составляющая, которая "напугает" Путина: "Он осознает, что это уже угроза не только краха России, но и его режима".

Второй составляющей Маломуж считает консолидацию всех стран мира против президента России. Речь идет о странах НАТО, Китае, Турции и других государствах.

"Это будет означать отсутствие какой-либо перспективы применения Путиным ядерного оружия. Ясно и четко ему должны дать понять, и оперативно, и официально, что шансов пойти на такой шаг у него нет, ему будет конец", – отметил экс-глава СВР.

Он подчеркнул, что военные успехи Украины и "консолидация всех наших союзников по предотвращению агрессии России играют свою решающую роль".

Кстати, комментируя возможность переговоров с Россией, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что "говорить с открытыми убийцами нет смысла".