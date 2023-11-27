"Угроза нацбезопасности": у Зеленского ответили на заявление Безуглой об отставке Залужного

Вениславский подчеркнул, что поведение его коллеги недопустимо.
Нардеп от "Слуга народа", представитель президента в Раде Федор Вениславский подверг критике заявление депутата Марьяны Безуглой о том, чтобы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Свою позицию Вениславский высказал в эфире Radio NV.
"В условиях войны это может иметь крайне негативные последствия. Тем более, учитывая те чувствительные вопросы, которые рассматривает комитет (комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки – ред.)", – отметил нардеп, который вместе с Безуглой являются членами этого комитета.
Вениславский добавил, что поведение его коллеги недопустимо, а пребывание депутата в комитете "может представлять реальную угрозу национальной безопасности".
Заявление Безуглой о Залужном
Напомним, накануне Безуглая на своей Facebook-странице написала, что следует отправить Залужного в отставку из-за того, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год.
Еще раньше народный депутат опубликовала сообщение, в котором заявила, что Залужный – живой человек, из которого делают идола, чтобы потом просто использовать.
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