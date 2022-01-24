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Угроза нападения РФ на Украину: Зеленский экстренно собирает СНБО

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Угроза нападения РФ на Украину: Зеленский экстренно собирает СНБО

Сайт президента Украины

Заседание состоится 24 января.

Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на заседание в Киеве в понедельник, 24 января. Заседание традиционно начнется в 17.00.

Об этом сообщили в аппарате СНБО.

Повестка дня неизвестна. Все происходит на фоне обострения безопасности на границах РФ и Украины.

Как сообщалось, Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, спорит ли СНБО с президентом Владимиром Зеленским.

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