Угроза нападения РФ: в "Слуге народа" заявили о готовности собраться на заседание Рады в любой момент

Угроза нападения РФ: в "Слуге народа" заявили о готовности собраться на заседание Рады в любой момент

В политсиле призывали граждан не паниковать, поскольку спокойствие – наше главное оружие.

Во фракции "Слуга народа" заявили, что народные депутаты готовы собраться на заседание Верховной Рады в любой момент для принятия важных решений по защите Украины на фоне угрозы нападения РФ.

Об этом говорится в заявлении фракции "Слуга народа".

"Народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что ВСУ контролируют ситуацию.

"Украина имеет самую мощную армию за все время с 2014 года и самую большую коалицию партнеров в нашу поддержку за все время независимости. Власть сделала все, чтобы пророссийские силы в Украине имели самое меньшее количество возможностей за все время независимости. Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также – нашими партнерами. В режиме 24/7 мы имеем постоянную координацию со всеми ведущими государствами мира. Такого единения ведущих демократий не было уже десятки лет", — говорится в заявлении.

В "Слуге народа" также призвали не ориентироваться на панические новости, тем более, что почти все такие новости впоследствии опровергаются и сохранять спокойствие.

Напомним, что американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.

В Белом доме ранее заявили, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине – нападение может произойти до 20 февраля. По данным американского издания Bloomberg, возможное широкомасштабное вторжение России в Украину начнется 15 февраля.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

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