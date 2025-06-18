Угроза НАТО: Дуда сделал предупреждение об учениях "Запад-2025"

Анджей Дуда / © Associated Press

Реклама

НАТО должна быть готова ко всем видам угроз со стороны России, особенно к нынешним военным учениям «Запад-2025». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам польского лидера, вопрос российской угрозы будет обязательно подниматься на саммите НАТО и постоянно будет в повестке дня. Дуда подчеркнул, что имперская политика России представляет угрозу европейской части Альянса, а приближение анонсированных учений «Запад-2025» является важным моментом. Он напомнил, что предыдущие маневры Запад-2021 четыре года назад стали толчком к полномасштабной агрессии России против Украины и дальнейшему размещению части российских сил ближе к границам Польши.

Реклама

«Считаю, что на это следует обратить внимание и об этом нужно четко говорить нашим союзникам в НАТО, поскольку это потребует интенсификации внимания в рамках Альянса и дополнительной демонстрации готовности со стороны Альянса», — подчеркнул Дуда.

Он также сообщил, что Польша вместе с союзниками по НАТО готовит соответствующие планы действий на период проведения Запад-2025. Ранее Минобороны Польши отмечало, что Варшава адекватно отреагирует на эти запланированные на сентябрь российско-белорусские маневры.

Читайте также Пойдет ли РФ в наступление на севере во время учений в Беларуси: что говорит Зеленский

Российско-белорусские учения «Запад» проводятся каждые четыре года с 2009 года.

Напомним, спутниковые снимки показывают строительство военных городков РФ вблизи границ с Финляндией На спутниковых фото видно, как РФ минувшей зимой начала масштабные строительные работы в закрытом военном городке у границы с финской Лапландией.

Реклама