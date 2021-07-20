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Угроза нового штамма коронавируса и договоренности о "Северном потоке-2": пять новостей, которые вы могли проспать

Угроза нового штамма коронавируса и договоренности о "Северном потоке-2": пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда". Читать дальше ->
  • США и Германия в ближайшие дни объявят соглашение относительно российского газопровода "Северный поток-2". Читать дальше ->
  • В Украине вскоре с визитом прибудет советник Государственного департамента США Дерек Чолла, вероятно, для обсуждения "Северного потока-2". Читать дальше ->
  • Вашингтон собирается отправить около миллиона доз вакцин Johnson & Johnson против коронавируса в страны Западной Африки и 3 млн доз в Гватемалу. Читать дальше ->
  • Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе онлайн-кинотеатра Netflix. Читать дальше ->