Угроза нового штамма коронавируса и договоренности о "Северном потоке-2": пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда". Читать дальше ->
- США и Германия в ближайшие дни объявят соглашение относительно российского газопровода "Северный поток-2". Читать дальше ->
- В Украине вскоре с визитом прибудет советник Государственного департамента США Дерек Чолла, вероятно, для обсуждения "Северного потока-2". Читать дальше ->
- Вашингтон собирается отправить около миллиона доз вакцин Johnson & Johnson против коронавируса в страны Западной Африки и 3 млн доз в Гватемалу. Читать дальше ->
- Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе онлайн-кинотеатра Netflix. Читать дальше ->