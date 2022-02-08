Угроза нового вторжения России в Украину повышается — Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что именно Россия, оккупировавшая Крым и контролирующая часть Донбасса, является агрессором. В то время как Украина — жертва агрессии, имеющая право на самозащиту.

Риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN.

"Мы видим угрожающую риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, мы помним историю использования Россией силы против Украины", — отметил Столтенберг.

Генсек считает, что "еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров", однако уверяет, что Альянс готов выслушать Москву. Он обратил внимание, что на границу с Украиной, в частности в Беларуси, РФ стягивает все больше сил, технику, военные госпитали и т.п.

Столтенберг подчеркнул, что именно Россия, оккупировавшая Крым и контролирующая часть Донбасса, является агрессором. В то время как Украина — жертва агрессии, имеющая право на самозащиту.

Тем не менее, он вновь сказал, что НАТО не будет воевать за Украину, ведь только для членов Альянса есть гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 соглашения о коллективной обороне.

NATO Секретари General Jens Stoltenberg решили, что российское убеждение Украины является "достичь" amid франтического diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) 8 февраля 2022

Напомним, бойцы на передовой уверены, что в ближайшие дни наступления врага не будет.

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