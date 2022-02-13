Угроза новой агрессии против Украины: в США рассказали, что сейчас должна сделать Россия

Угроза новой агрессии против Украины: в США рассказали, что сейчас должна сделать Россия

В США призывают россиян к дипломатическому разрешению конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что сейчас высок риск новой российской агрессии против Украины. Он призвал Россию к дипломатическому разрешению конфликта.

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Об этом сообщает Reuters.

Энтони Блинкен подчеркнул, что мирное завершение ситуации на украинских границах все еще возможно и призвал власти Кремля к дипломатии.

"Дипломатический путь остается открытым. Путь для Москвы, чтобы показать, что она хочет идти по этому пути, прост. Она должна пойти на деэскалацию. Мы приказали уехать большинству американцев, которые все еще находятся в посольстве США в Киеве. Риск российских военных действий достаточно высок", — сказал Блинкен.

Напомним, что МИД Великобритании, Израиля, Черногории, Нидерландов, Норвегии и Латвии призвали своих граждан покинуть Украину. Перед этим такие призывы сделали Япония, сообщения внешнеполитических ведомств опубликовали на официальных сайтах.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

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