Угроза новой российской агрессии против Украины: Байден может поговорить с Путиным

Угроза новой российской агрессии против Украины: Байден может поговорить с Путиным

Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину, считает Салливан.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден может по телефону пообщаться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

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Об этом пишет Guardian.

Салливан отметил, что у американской разведки пока нет данных, что Путин принял окончательное решение о полномасштабном военном вторжении в Украину.

"Я ожидаю, что президент Байден пообщается по телефону с президентом Путиным, но сейчас мне нечего сообщить вам по этому поводу", — сказал Салливан во время общения с журналистами.

Как сообщает российский ТАСС, в Кремле заявили, что разговор Байдена и Путина состоится 12 февраля. Также в этот день президент страны-агрессора пообщается с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин до сих пор не принял решение о развертывании масштабного наступления на Украину, однако отметил, что предупредил кремлевского лидера о неподъемных последствиях для экономики РФ в таком случае.

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