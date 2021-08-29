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Угроза очередных терактов в Кабуле и эскалация конфликта на Ближнем Востоке: пять новостей, которые вы могли проспать

Угроза очередных терактов в Кабуле и эскалация конфликта на Ближнем Востоке: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Военные США продолжат наносить авиаудары по боевикам группировки "Исламское государство в Хорасане", которое является ответвлением террористической организации "Исламское государство". Читать дальше ->
  • Американские военные не исключают новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Читать дальше ->
  • Посольство США в Кабуле порекомендовало американцам избегать территорий, прилегающих к аэропорту столицы Афганистана. Читать дальше ->
  • Израиль нанес удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с воспалительными устройствами и столкновения на границе. Читать дальше ->
  • США перешли к финальной фазы операции по эвакуации людей из Афганистана. Читать дальше ->

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