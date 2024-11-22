Угроза российского удара: в каком режиме работает Офис президента

В Офисе президента заверили, что работают в обычном режиме, несмотря на угрозу нового удара РФ.
В пятницу, 22 ноября, Офис президента работает в обычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности.
Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров, передает "Интерфакс-Украина".
"Офис президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет тревога – будем в укрытиях", – сказал спикер главы государства.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможном обострении ситуации с безопасностью в столице сегодня и новом ракетном ударе РФ.
На фоне этой информации Верховная Рада отменила заседание, запланированное на 22 ноября. Несколько народных депутатов признались, что их предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.
"Все службы ВР и секретариаты комитетов сегодня не работают. Минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе. Усиленные меры безопасности касаются не только ВР, но и всех, кто там работает и живет", — рассказал нардеп Никита Потураев. .
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