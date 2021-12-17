Угроза российского вторжения: ЕС дал предупреждение РФ, а НАТО заверил Киев о поддержке

В Брюсселе призывают к дипломатическим шагам.

Европейский Союз предупредил Россию о серьезных последствиях при вторжении на украинскую территорию и призвал Снизить напряжение вокруг Украины.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 декабря.

В заявлении по итогам саммита в Брюсселе призывают к дипломатическим шагам и поддерживают "Нормандский формт". Кроме того, напоминают Москве: в случае вторжения в Украину придется заплатить высокую цену, в частности, ограничительные меры согласованы с партнерами.

Резолюцию Евросоюза уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский, только что вернувшийся из Брюсселя. Он призвал европейских партнеров действовать на опережение, потому что, если Россия нападет, то даже самые мощные санкции нужны уже не будут.

Итоги саммита в Брюсселе: ЕС предупредил РФ о последствиях при вторжении в Украину | Новости мира

То, что напряжение не спадает, а на границах государства остаются десятки тысяч российских солдат, накануне констатировали и в НАТО. Там заверили Киев в своей политической и практической поддержке. Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово к диалогу с Россией. Впрочем, не до компромисса по поводу будущих членов Альянса.

"Мы не пойдем на компромисс по праву Украины выбирать свой путь. Мы не пойдем на компромисс по поводу права НАТО защищать своих союзников. Мы не будем идти на компромисс в том, что у НАТО есть партнерство с Украиной, которое важно и для нас, и для Украины ", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, участники саммита Евросоюза согласились продлить санкции в отношении России: заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

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